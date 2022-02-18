Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Folge 6: Verzwickte Situationen
22 Min. Folge vom 18.02.2022 Ab 12
Den Alltagswahnsinn auf die Spitze treiben - das ist die Königsdisziplin von Martina Hill. Ob Zweckentfremdung von Haustieren oder exzessives Ausleben ihres tänzerischen Talents in der Öffentlichkeit - die Knallerfrau weiß sich und andere schonungslos zu blamieren.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
