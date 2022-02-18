Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Verzwickte Situationen

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 18.02.2022
Verzwickte Situationen

Verzwickte SituationenJetzt kostenlos streamen

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Folge 6: Verzwickte Situationen

22 Min.Folge vom 18.02.2022Ab 12

Den Alltagswahnsinn auf die Spitze treiben - das ist die Königsdisziplin von Martina Hill. Ob Zweckentfremdung von Haustieren oder exzessives Ausleben ihres tänzerischen Talents in der Öffentlichkeit - die Knallerfrau weiß sich und andere schonungslos zu blamieren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
SAT.1
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Alle 3 Staffeln und Folgen