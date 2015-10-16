Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Folge 1: Episode 1
23 Min.Folge vom 16.10.2015Ab 12
Unglaublich wandelbar und mit vollem Körpereinsatz schlüpft Martina Hill in den "Knallerfrauen" wieder in die verschiedensten Frauenrollen. Sie ist mal der sexy Vamp, mal die einfallsreiche Mutter, und mal die vermeintlich taffe Businessfrau. Alles Frauen, die provokant oder absurd und auch einfach mal völlig verrückt ihren Alltag meistern - oder es zumindest versuchen. Dabei immer überraschend und vor allen Dingen zum Brüllen komisch.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1