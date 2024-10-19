Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 1Folge 15vom 19.10.2024
Folge 15: Ein mysteriöser Saboteur

47 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

In Kürze findet ein Autorennen statt, bei dem ausschließlich Fahrzeuge zugelassen sind, die mit alternativer Energie betrieben werden. Als während des Trainings mehrere unerklärliche Unfälle passieren, werden Michael und "K.I.T.T." von Devon undercover auf der Rennstrecke eingeschleust ...

NBCUniversal
