Folge 7: Viehdiebe - Der gemeine Apfel
46 Min.Ab 12
Rebecca Hammond, eine Psychologin, die auf ihrer Farm mit sozial schwachen Kindern arbeitet, bittet Michael um Hilfe. Den Nachbarn ist ihr Projekt leider ein Dorn im Auge. Als auf der Farm immer häufiger bizarre Dinge passieren, machen sich Michael und "K.I.T.T." auf die Suche nach den Störenfrieden.
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH