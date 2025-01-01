Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 4: Die Flugzeugentführung
46 Min.Ab 12
Michael Knight wird zur Entführung eines Flugzeuges herangezogen, in dem auch Bonnie sitzt. Der Boss der Entführer, Charles Zurich, fordert die Freilassung 197 Gefangener. Im Gegenzug will er die Geiseln gehen lassen. Kann Michael die Situation entschärfen?
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
12
