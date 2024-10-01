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Knight Rider

Gekidnappt

NBCUniversalStaffel 1Folge 22vom 01.10.2024
Gekidnappt

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Knight Rider

Folge 22: Gekidnappt

47 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Als Michael die Anhalterin Nicole mitnimmt, ahnt er nicht, in welche Schwierigkeiten er gerät. In einem Hotel, in dem die beiden übernachten, wird Michael überfallen; in Notwehr tötet er den Angreifer. Nicole, die den Vorfall beobachtet hat und Michael entlasten könnte, ist jedoch spurlos verschwunden. Bald stellt sich heraus, dass Nicoles Tochter entführt wurde, um einen Mikrofilm zu erpressen, der bei ihr vermutet wird ...

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