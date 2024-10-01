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Knight Rider

Der Tod unter der Zirkuskuppel

NBCUniversalStaffel 3Folge 22vom 01.10.2024
Der Tod unter der Zirkuskuppel

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Knight Rider

Folge 22: Der Tod unter der Zirkuskuppel

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Der Zirkusdirektor Tony Major erhält seit geraumer Zeit anonyme Drohungen. Deshalb bittet er Michael Knight, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Mit der Hilfe von "K.I.T.T." schleust sich Michael in den Zirkus ein und verhindert so eine Katastrophe, die ihn auf eine interessante Fährte führt ...

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