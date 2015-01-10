Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 10.01.2015
28 Min.Folge vom 10.01.2015Ab 6

Unsere kulinarische Reise durch Österreich führt uns diesmal nach Kärnten, genauer gesagt ins Jauntal. Das Jauntal ist nicht nur für seine schönen Seen bekannt sondern vor allem durch die köstlichen Produkte wie zum Beispiel die Jauntaler Salami. Die Jauntaler Salami ist saftig und wie man sie verarbeiten kann zeigt uns heute Oliver Hoffinger.

