Koch mit Oliver
Folge vom 20.04.2013: Die Zukunft der Glücksbringer!
26 Min.Folge vom 20.04.2013Ab 6
"Koch mit! Oliver" zu Gast bei der "Österreichischen Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen 2013": PULS 4 begleitete den Gastro-Nachwuchs über alle drei Wettbewerbstage. Es wurde um die Wette gekocht, gebacken, Tisch gedeckt, flambiert und professionell beraten. Das Motto: "Wiener Küche im Wandel der Zeit".
Altersfreigabe:
6
