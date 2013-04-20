Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 20.04.2013
26 Min.Folge vom 20.04.2013Ab 6

"Koch mit! Oliver" zu Gast bei der "Österreichischen Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen 2013": PULS 4 begleitete den Gastro-Nachwuchs über alle drei Wettbewerbstage. Es wurde um die Wette gekocht, gebacken, Tisch gedeckt, flambiert und professionell beraten. Das Motto: "Wiener Küche im Wandel der Zeit".

