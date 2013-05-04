Frühlingsboten. Wildes Kraut ganz zahm.Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.05.2013: Frühlingsboten. Wildes Kraut ganz zahm.
Frühlingsboten! Mit den ersten Sonnenstrahlen kommen auch die frischen Kräuter auf unserem Speiseplan zurück. Ob Bärlauch, Salbei, Basilikum, Oregano oder Minze - Oliver und Jeannine zeigen schmackhafte Frühlingsgerichte, die nicht nur blitzschnell fertig sind, sondern auch extra gut schmecken. Außerdem gibt es die besten Tipps, wie die wertvollen Küchenkräuter nicht nur im Garten, sondern auch auf Ihren Fensterbänken bestens gedeihen.
