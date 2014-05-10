Koch mit! Oliver vom 10.05.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 10.05.2014
Ab 6
Von wegen buddhistische Gelassenheit. Wenn Asia-Experte und Starkoch Wini Brugger gegen unseren Spitzenkoch Oliver Hoffinger ankocht, dann fliegen nicht nur die Fetzen, sondern dann rennt auch der Schmäh. We kocht schneller? Und wer besser? Ein spannendes Kochduell der Meister.
6
