PULS 4Folge vom 10.05.2014
26 Min.Ab 6

Von wegen buddhistische Gelassenheit. Wenn Asia-Experte und Starkoch Wini Brugger gegen unseren Spitzenkoch Oliver Hoffinger ankocht, dann fliegen nicht nur die Fetzen, sondern dann rennt auch der Schmäh. We kocht schneller? Und wer besser? Ein spannendes Kochduell der Meister.

