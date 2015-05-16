Koch Dich schlank! vom 16.05.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.05.2015: Koch Dich schlank! vom 16.05.2015
11 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 6
Cafè Puls Wetter-Lady Verena Schneider möchte in 8 Wochen 8 Kilo abspecken. Die erste Woche mit smarter Ernährung hat sie schon hinter sich. Heute muss sie auf die Waage. Wie viele Kilos wohl schon runter sind?
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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