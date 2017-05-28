Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 28.05.2017

PULS 4Folge vom 28.05.2017
Koch mit! Oliver vom 28.05.2017

Koch mit! Oliver vom 28.05.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 28.05.2017: Koch mit! Oliver vom 28.05.2017

30 Min.Folge vom 28.05.2017Ab 6

Woche 8 bei „Rock mit! Oliver“. Diesmal gibt Star-Schlagzeuger Bernhard Welz sein kulinarisches Debüt in Oliver Hoffingers Küche. Doch dort gibt der PULS4 Küchenchef den Takt an. Gemeinsam zaubern sie feurige Cajun-Drumsticks nach US-Südstaaten-Art mit einem warmen Pimientos-Zwiebel-Honig Salat. Und danach gibt es einen saftigen faschierten Rollbraten gefüllt mit zartschmelzendem Cheddar auf cremig-würzigem Maispüree. Mehr geht nicht? Doch! Im lautesten Medley der Staffel legen die beiden noch eins drauf.

Alle verfügbaren Folgen