Folge vom 28.05.2017: Koch mit! Oliver vom 28.05.2017
30 Min.Folge vom 28.05.2017Ab 6
Woche 8 bei „Rock mit! Oliver“. Diesmal gibt Star-Schlagzeuger Bernhard Welz sein kulinarisches Debüt in Oliver Hoffingers Küche. Doch dort gibt der PULS4 Küchenchef den Takt an. Gemeinsam zaubern sie feurige Cajun-Drumsticks nach US-Südstaaten-Art mit einem warmen Pimientos-Zwiebel-Honig Salat. Und danach gibt es einen saftigen faschierten Rollbraten gefüllt mit zartschmelzendem Cheddar auf cremig-würzigem Maispüree. Mehr geht nicht? Doch! Im lautesten Medley der Staffel legen die beiden noch eins drauf.
Altersfreigabe:
6
