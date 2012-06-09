Koch mit Oliver
Folge vom 09.06.2012: Schau dich schlau - 2
26 Min.Folge vom 09.06.2012Ab 6
Muss ich Pilze waschen, darf ich Spinat wirklich nicht nochmals aufwärmen und verdampft Alkohol vollständig? Wie gelingt das perfekte Steak: außen knusprig, innen saftig? Was ist falsch und wie geht's richtig? Diesmal wird aufgeräumt - und zwar mit Kochmythen ... Grüne Champignoncremesuppe / Hüftsteak mit Pommes, Spinat und Rotweinsauce / Scones mit Mascarpone und Himbeeren / Alle Infos zu den Rezepten unter kochmitoliver.at ...
