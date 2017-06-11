Koch mit Oliver vom 11.06.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 11.06.2017: Koch mit Oliver vom 11.06.2017
31 Min.Folge vom 11.06.2017Ab 6
Staffelfinale von „Rock mit! Oliver“. Den Abschluss des musikalisch-kulinarischen Tauschkonzerts machen die Punkrocker von Turbobier. Gemeinsam mit Frontman Marco Pogo zaubert PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger ein saftig feuriges Bohnenchili mit erfrischendem Minze-Limettenreis und traumhaften Käsenachos. Und danach gibt es die Erfüllung aller Fleischträume: Fluffig, zart und käsig – der sensationelle Juicy Lucy Burger mit knusprigen Süßkartoffel Wedges und einem cremigen Bierdip.
