Staffelfinale von „Rock mit! Oliver“. Den Abschluss des musikalisch-kulinarischen Tauschkonzerts machen die Punkrocker von Turbobier. Gemeinsam mit Frontman Marco Pogo zaubert PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger ein saftig feuriges Bohnenchili mit erfrischendem Minze-Limettenreis und traumhaften Käsenachos. Und danach gibt es die Erfüllung aller Fleischträume: Fluffig, zart und käsig – der sensationelle Juicy Lucy Burger mit knusprigen Süßkartoffel Wedges und einem cremigen Bierdip.

