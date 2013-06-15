Duell in der Küche - Castingfolge 3Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 15.06.2013: Duell in der Küche - Castingfolge 3
28 Min.Folge vom 15.06.2013Ab 6
9 verbleibende Kandidaten-Paare kämpfen weiter um den Sieg!Sie bekommen einen Warenkorb mit 5 Zutaten und haben nur wenige Minuten Zeit daraus ein kleines Gericht zu zaubern. Nun müssen sich die Service-Kandidaten einen Namen für das Gericht einfallen lassen und eine passende Weinempfehlung dazu abgeben. Das fertige Gericht wird der Jury serviert und auch gleich bewertet: Geschmack, Anrichten und Serviertechnik.Nur 6 kommen ins Halbfinale.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4