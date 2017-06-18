Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 18.06.2017

PULS 4Folge vom 18.06.2017
Koch mit! Oliver vom 18.06.2017

Koch mit! Oliver vom 18.06.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 18.06.2017: Koch mit! Oliver vom 18.06.2017

31 Min.Ab 6

PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schickt Ihren Gaumen auf Weltreise! Den Auftakt der kulinarischen Abenteuer macht Portugal. Gemeinsam mit Gastronom Hugo Silva gibt es traumhafte Venusmuscheln in einer Weißwein-Koriander-Chili Sauce. Und danach zaubern die beiden Gourmets sensationellen Stockfisch mit krossen Kartoffelsticks und zur Krönung ein verboten-köstliches Bife a Portuguese – so haben Sie Steak bestimmt noch nie erlebt.

