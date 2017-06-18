Koch mit! Oliver vom 18.06.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 18.06.2017: Koch mit! Oliver vom 18.06.2017
31 Min.Folge vom 18.06.2017Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schickt Ihren Gaumen auf Weltreise! Den Auftakt der kulinarischen Abenteuer macht Portugal. Gemeinsam mit Gastronom Hugo Silva gibt es traumhafte Venusmuscheln in einer Weißwein-Koriander-Chili Sauce. Und danach zaubern die beiden Gourmets sensationellen Stockfisch mit krossen Kartoffelsticks und zur Krönung ein verboten-köstliches Bife a Portuguese – so haben Sie Steak bestimmt noch nie erlebt.
