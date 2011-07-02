Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 02.07.2011
26 Min.Folge vom 02.07.2011Ab 6

Gerichte, die verzaubern! „Koch mit! Oliver“ und der Mentalist Manuel Horeth zeigen diesmal, welche Zutaten aphrodisieren, Lebensenergie wecken und wie man sie am Besten kombiniert. Inspirierende Gaumenfreuden, die die Wirkungen unserer Lebensmittel sinnvoll nutzen und Geist und Körper verzaubern. Magische Gerichte zum phantasievollen Nachkochen.

