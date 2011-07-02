Koch mit Oliver
Folge vom 02.07.2011: Magisch kochen!
26 Min. Folge vom 02.07.2011 Ab 6
Gerichte, die verzaubern! „Koch mit! Oliver“ und der Mentalist Manuel Horeth zeigen diesmal, welche Zutaten aphrodisieren, Lebensenergie wecken und wie man sie am Besten kombiniert. Inspirierende Gaumenfreuden, die die Wirkungen unserer Lebensmittel sinnvoll nutzen und Geist und Körper verzaubern. Magische Gerichte zum phantasievollen Nachkochen.
Altersfreigabe:
6
