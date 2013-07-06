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Koch mit Oliver

Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, Weiß

PULS 4Folge vom 06.07.2013
Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, Weiß

Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, WeißJetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 06.07.2013: Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, Weiß

25 Min.Folge vom 06.07.2013Ab 6

Farbenlehre für Augen und Magen. Entdecken Sie neue Geschmackskombinationen mit diesem verlockenden Menü. Zum Schlemmen lädt das Lachsforellenfilet ein. Angerichtet auf knackigem Blattsalat. Die Hauptspeise verspricht Genuss pur: eine knusprig-saftige Entenbrust mit Pflaumen-Sauce. Als süßen Abschluss serviert Oliver Honig-Bananen an Mango-Mousse.

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