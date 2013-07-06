Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, WeißJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 06.07.2013: Kulinarische Farbenlehre Teil 2: Gelb, Schwarz, Weiß
25 Min.Folge vom 06.07.2013Ab 6
Farbenlehre für Augen und Magen. Entdecken Sie neue Geschmackskombinationen mit diesem verlockenden Menü. Zum Schlemmen lädt das Lachsforellenfilet ein. Angerichtet auf knackigem Blattsalat. Die Hauptspeise verspricht Genuss pur: eine knusprig-saftige Entenbrust mit Pflaumen-Sauce. Als süßen Abschluss serviert Oliver Honig-Bananen an Mango-Mousse.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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