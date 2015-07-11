Koch mit! Oliver vom 11.07.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 11.07.2015: Koch mit! Oliver vom 11.07.2015
27 Min.
Rechtzeitig zur Urlaubszeit macht sich PULS 4-Koch Oliver Hoffinger auf eine kulinarische Reise ans Mittelmeer. Erste Station ist dabei Ägypten. Gemeinsam mit PULS 4-Comedian Chris Stephan kocht er eine würzige rote Linsensuppe, einen Okraschoten-Eintopf und einen cremigen Brotpudding.
