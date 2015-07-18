Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 18.07.2015

PULS 4
Folge vom 18.07.2015
Koch mit! Oliver vom 18.07.2015

Koch mit! Oliver vom 18.07.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 18.07.2015: Koch mit! Oliver vom 18.07.2015

28 Min.
Ab 6

Willkommen im Urlaub! Wir schicken ihren Geschmackssinn auf eine kulinarische Reise ans Meer und in einige der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher! Diesmal geht es nach Israel, mit cremigen Frischkäse und knusprigen Artischocken, bombastischen Köften auf Ofengemüse und exorbitant köstlicher süßer Knaffe.Gemeinsam mit Gastronomin Haya Molcho zaubert Oliver den ganzen Geschmack von Israel in Koch mit! Oliver – So schmeckts am Mittelmeer!?

