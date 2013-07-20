Koch mit Oliver
Folge vom 20.07.2013: Scharfe Sommerküche!
24 Min.Folge vom 20.07.2013Ab 6
Himmlisch gut und höllisch scharf! Wir kochen mit Chili, Pfeffer & Co und zeigen dafür die besten Tricks. Wie kann ich Zutaten entschärfen? Was wenn ein Gericht zu scharf ist und was hilft gegen das Brennen im Mund? Außerdem: die schärfste Farm im Mostviertel. Richi rührt Chilisaucen von pikant bis höllisch scharf. Und: Bei uns sehen Sie den ultimativen Kampf - die schärfste Schote der Welt gegen pure Männlichkeit. Oliver Gratzer isst die Trinidad Scorpion Moruga!
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4