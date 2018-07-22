Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Schmankerln aus dem Salzkammergut!

PULS 4Folge vom 22.07.2018
Schmankerln aus dem Salzkammergut!

Schmankerln aus dem Salzkammergut!Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 22.07.2018: Schmankerln aus dem Salzkammergut!

22 Min.Ab 6

In „Koch mit! Oliver“ gibt es diesmal Schmankerln aus dem Salzkammergut. PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger meldet sich aus Bad Mitterndorf und bereitet zusammen mit seinem Gastkoch Chris regionale Köstlichkeiten zu. Oliver zaubert fangfrischen Seesaibling mit traumhafter Zitronen-Knoblauch-Butter und Petersilwurzelpüree. Chris brät butterweiche Kalbs-Leber aus der Region im herzhaften Majoranzwiebelsafterl. Außerdem gibt es noch Garnelen vom Grill mit einer frischen Salsa Rosa.

