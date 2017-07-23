Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 23.07.2017

PULS 4Folge vom 23.07.2017
Koch mit! Oliver vom 23.07.2017

Koch mit! Oliver vom 23.07.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 23.07.2017: Koch mit! Oliver vom 23.07.2017

34 Min.Folge vom 23.07.2017Ab 6

Oliver Hoffingers kulinarische Weltreise macht diesmal Station im „fernen Westen“ – in Nauders, Tirol. Und dabei geht er im „Dreiländereck“ ganz an seine Grenzen, und zwar an die von Italien und der Schweiz. Gemeinsam mit „Stadlwirt“ Walter Lutz zaubert er knusprige Kässpätzleknödel mit orangiertem Spargelsalat und danach eine sauer-fruchtige gebackene Camembert-Cranberries Kalbsroulade. Aber auch eine verführerisch flaumige Dessertkreation namens „The Hoff“ darf nicht fehlen.

Alle verfügbaren Folgen