Folge vom 23.07.2017
34 Min. Ab 6
Oliver Hoffingers kulinarische Weltreise macht diesmal Station im „fernen Westen“ – in Nauders, Tirol. Und dabei geht er im „Dreiländereck“ ganz an seine Grenzen, und zwar an die von Italien und der Schweiz. Gemeinsam mit „Stadlwirt“ Walter Lutz zaubert er knusprige Kässpätzleknödel mit orangiertem Spargelsalat und danach eine sauer-fruchtige gebackene Camembert-Cranberries Kalbsroulade. Aber auch eine verführerisch flaumige Dessertkreation namens „The Hoff“ darf nicht fehlen.
Altersfreigabe: 6
6
