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Koch mit Oliver

Olivers schwerste Prüfung!

PULS 4Folge vom 27.07.2013
Olivers schwerste Prüfung!

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Koch mit Oliver

Folge vom 27.07.2013: Olivers schwerste Prüfung!

27 Min.Folge vom 27.07.2013Ab 6

Spitzenkoch Oliver Hoffinger steht auf dem Prüfstand. Die Herausforderung: ein Einkaufskorb gefüllt mit Kuriositäten, eigens von Jeannine Mik zusammengestellt. Was wird er daraus zaubern? Mit welchen interessanten Kombinationen arbeitet er? Und am wichtigsten: Wie wird es Jeannine am Ende schmecken?

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