Koch mit Oliver
Folge vom 27.07.2013: Olivers schwerste Prüfung!
27 Min.Folge vom 27.07.2013Ab 6
Spitzenkoch Oliver Hoffinger steht auf dem Prüfstand. Die Herausforderung: ein Einkaufskorb gefüllt mit Kuriositäten, eigens von Jeannine Mik zusammengestellt. Was wird er daraus zaubern? Mit welchen interessanten Kombinationen arbeitet er? Und am wichtigsten: Wie wird es Jeannine am Ende schmecken?
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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