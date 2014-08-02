Koch mit! Oliver vom 02.08.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 02.08.2014: Koch mit! Oliver vom 02.08.2014
24 Min.Folge vom 02.08.2014Ab 6
In der heutigen Sendung zeigt PULS 4 Spitzenkoch Oliver Hoffinger, dass es auch im Büro nicht immer nur belegte Brötchen oder der Lieferservice sein muss. Mikrowelle und Wasserkocher – mehr brauchen sie dazu nicht. Herrlich frische Gerichte in kürzester Zeit, auch im Büro! Ob ihm das gelingt?Oliver Hoffinger ist ein Meister der schnellen Küche. Keine Herausforderung ist ihm zu groß, Kein Gericht zu kompliziert. Er kocht sie alle fertig!Oliver Hoffinger ist: Ein Spitzenkoch am Prüfstand.
