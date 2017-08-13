Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit Oliver vom 13.08.2017

PULS 4Folge vom 13.08.2017
Koch mit Oliver vom 13.08.2017

Koch mit Oliver vom 13.08.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 13.08.2017: Koch mit Oliver vom 13.08.2017

27 Min.Folge vom 13.08.2017Ab 6

Diesmal erklimmt Oliver Hoffinger nicht nur kulinarisch die höchsten Gipfel der Welt. Der PULS4 Küchenchef zeigt wie großartig und einfach die Küche Nepals sein kann. Den Anfang machen herzhafte Momo-Teigtaschen mit traumhafter Rindfleisch-Sellerie Füllung, gefolgt von einem feurigen Hühner-Tarkari Curry und als süßen Abschluss gibt es ein verführerisch leichtes Joghurt-Pistazien-Schichtdessert.

Alle verfügbaren Folgen