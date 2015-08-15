Koch mit! Oliver vom 15.08.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 15.08.2015: Koch mit! Oliver vom 15.08.2015
30 Min.Folge vom 15.08.2015Ab 6
Willkommen in ihrem Urlaub. PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger nimmt sie mit auf eine Reise rund ums Mittelmeer und holt damit Urlaubsflair in ihr Wohnzimmer. Gemeinsam mit Gastro-Legende Fabio Giacobello zaubert Oliver jetzt den intensivsten Fischsalat, dreierlei Risotto und sündhaftes Profiterol. Mehr Genuss geht nicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 1, Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1: 2016 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4