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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 15.08.2015

PULS 4Folge vom 15.08.2015
Koch mit! Oliver vom 15.08.2015

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Koch mit Oliver

Folge vom 15.08.2015: Koch mit! Oliver vom 15.08.2015

30 Min.Folge vom 15.08.2015Ab 6

Willkommen in ihrem Urlaub. PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger nimmt sie mit auf eine Reise rund ums Mittelmeer und holt damit Urlaubsflair in ihr Wohnzimmer. Gemeinsam mit Gastro-Legende Fabio Giacobello zaubert Oliver jetzt den intensivsten Fischsalat, dreierlei Risotto und sündhaftes Profiterol. Mehr Genuss geht nicht. 

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