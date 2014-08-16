Koch mit! Oliver vom 16.08.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.08.2014: Koch mit! Oliver vom 16.08.2014
26 Min.Folge vom 16.08.2014Ab 6
Ein Koch, eine Küche, eine Challenge. Oliver Hoffinger beweist am laufenden Band dass köstlich raffinierte Gerichte auch Fast Food sein können. Immer auf der Suche nach noch frischeren Zutaten, und noch größeren Herausforderungen. Er legt ein, zerhackt, presst, erhitzt, kocht und kühlt ab… er ist Oliver Hoffinger… ein Spitzenkoch am Prüfstand.
Altersfreigabe:
6
