Koch mit! Oliver vom 20.08.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 20.08.2017: Koch mit! Oliver vom 20.08.2017
32 Min.Folge vom 20.08.2017Ab 6
Auf der Suche nach den feinsten Geschmäckern der Welt, darf ein Land garantiert nicht fehlen: Belgien! Mit Oliver Hoffingers Tipps und Tricks müssen Sie aber auch ohne eine Reise ins Land der Genießer nicht auf die kulinarischen Highlights verzichten. Es gibt traumhaft überbackenen gebratenen Chicoree und einen unglaublich saftigen und flaumigen Waffelburger mit den knusprigsten Pommes Frittes. Und danach zaubert der PULS4 Küchenchef das wohl schokoladigste Dessert, das es in der Sendung je gegeben hat.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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