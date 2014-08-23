Koch mit! Oliver vom 23.08.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 23.08.2014: Koch mit! Oliver vom 23.08.2014
Folge vom 23.08.2014
Der Seewinkel im Burgenland. Mit 2.000 Sonnenstunden im Jahr ist das Gebiet östlich des Neusiedlersees eine der wärmsten Gegenden Österreichs. Das wissen auch die vielen Lebensmittel-Produzenten in den Genuss-Regionen im Seewinkel zu schätzen. Wir bereiten Ihnen diesmal den saftigsten Kümmelbraten den sie jemals gesehen haben, das urigste Letscho und den intensivsten Knoblauchschopfbraten des Landes.
