28 Min.Folge vom 23.08.2014

Der Seewinkel im Burgenland. Mit 2.000 Sonnenstunden im Jahr ist das Gebiet östlich des Neusiedlersees eine der wärmsten Gegenden Österreichs. Das wissen auch die vielen Lebensmittel-Produzenten in den Genuss-Regionen im Seewinkel zu schätzen. Wir bereiten Ihnen diesmal den saftigsten Kümmelbraten den sie jemals gesehen haben, das urigste Letscho und den intensivsten Knoblauchschopfbraten des Landes.

