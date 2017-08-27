Koch mit! Oliver vom 27.08.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 27.08.2017: Koch mit! Oliver vom 27.08.2017
Folge vom 27.08.2017
Diesmal führt Oliver Hoffingers kulinarische Weltreise ins Königreich Marokko. Das Land aus 1001 Nacht steht für großartige Genüsse und vor allem einzigartige Gewürze. Es gibt unwiderstehliches Melanzani-Püree Zalouk , gefolgt von einer herzhaft würzigen Lamm-Tajine. Und danach zaubert der PULS4 Küchenchef verführerisch orientalischen Seffa-Couscous.
