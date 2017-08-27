Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 27.08.2017
Diesmal führt Oliver Hoffingers kulinarische Weltreise ins Königreich Marokko. Das Land aus 1001 Nacht steht für großartige Genüsse und vor allem einzigartige Gewürze. Es gibt unwiderstehliches Melanzani-Püree Zalouk , gefolgt von einer herzhaft würzigen Lamm-Tajine. Und danach zaubert der PULS4 Küchenchef verführerisch orientalischen Seffa-Couscous.

