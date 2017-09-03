Koch mit! Oliver vom 03.09.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 03.09.2017: Koch mit! Oliver vom 03.09.2017
32 Min.Folge vom 03.09.2017Ab 6
Oliver Hoffinger schickt Ihren Gaumen auf Reise! Diesmal geht es in die wunderbare Provence. Das heißt fantastische Gerüche, Kräuter, Weine, einzigartige Aromen und und und. Das muss ausreichend kulinarisch zelebriert werden – und zwar mit einer herzhaften Zwiebel-Pissaladiere und Knusperfladen, gefolgt von einem umwerfenden Zitronen-Thymian Huhn und einer himmlischen Orangen-Crème brûlée.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4