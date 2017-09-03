Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 03.09.2017

PULS 4
Folge vom 03.09.2017
32 Min.
Ab 6

Oliver Hoffinger schickt Ihren Gaumen auf Reise! Diesmal geht es in die wunderbare Provence. Das heißt fantastische Gerüche, Kräuter, Weine, einzigartige Aromen und und und. Das muss ausreichend kulinarisch zelebriert werden – und zwar mit einer herzhaften Zwiebel-Pissaladiere und Knusperfladen, gefolgt von einem umwerfenden Zitronen-Thymian Huhn und einer himmlischen Orangen-Crème brûlée.

