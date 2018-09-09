So gut schmeckt’s im ZillertalJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 09.09.2018: So gut schmeckt’s im Zillertal
22 Min.Folge vom 09.09.2018Ab 6
PULS 4 Küchenchef ist zu Gast im Zillertal und zaubert mit Spitzenkoch Thomas Angerer Spezialitäten aus der Region. Oliver macht aus fangfrischen Forellen flaumige Nockerl und Thomas brät seinen selbst geschossenen Hirsch.
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Altersfreigabe:
6
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