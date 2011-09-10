Koch mit! Oliver vom 10.09.2011Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 10.09.2011: Koch mit! Oliver vom 10.09.2011
26 Min.Folge vom 10.09.2011Ab 6
Kochen als gemeinschaftliches Erlebnis! Dieses Mal mischt sich PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger unter jede Menge kochhungriger Menschen und genießt die entspannte Atmosphäre in der Koch-Community von OPENKITCHEN. Dabei kocht und brodelt es nicht nur in den Töpfen, sondern auch unter den Teilnehmern: Feurige Gespräche, Rezeptaustausch und selbst mitgebrachte Zutaten, die spontan in der Pfanne der anderen landen inklusive. Insgesamt ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4