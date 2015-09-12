Rezept für Wien vom 12.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 12.09.2015: Rezept für Wien vom 12.09.2015
34 Min.Folge vom 12.09.2015Ab 6
Die Spitzenkandidatin der Grünen ist zu Gast bei Oliver Hoffinger. Außerdem spricht sie mit Corinna Milborn in "Wie jetzt? PULS 4 fragt nach" über ihre Pläne für Wien.Die Spitzenkandidatin der Grünen kocht mit Oliver Hoffinger ihre beiden Lieblingsgerichte und zusätzlich noch ein Überraschungsgericht, das ihnen vom PULS 4-Koch vorgegeben wird. Mit dabei ist außerdem wieder der Kabarettist und Kurier-Journalist Dieter Chmelar, der die kulinarischen Künste der Politikerin mit Witz und Charme kommentiert.
