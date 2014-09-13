Koch mit! Oliver vom 13.09.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 13.09.2014: Koch mit! Oliver vom 13.09.2014
27 Min.
Oliver Hoffinger und sein Team sind diesmal unterwegs in der Südoststeiermark und bringen einige der großartigen Köstlichkeiten der Region mit in die Studioküche und dort zaubert der PULS 4 Haubenkoch mit saftigem Rohschinken, samtiger Schokolade und dem schwarzen Gold der Steiermark köstliche Gerichte.
