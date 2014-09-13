Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 13.09.2014

PULS 4
Koch mit! Oliver vom 13.09.2014

Koch mit! Oliver vom 13.09.2014Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 13.09.2014: Koch mit! Oliver vom 13.09.2014

27 Min. Ab 6

Oliver Hoffinger und sein Team sind diesmal unterwegs in der Südoststeiermark und bringen einige der großartigen Köstlichkeiten der Region mit in die Studioküche und dort zaubert der PULS 4 Haubenkoch mit saftigem Rohschinken, samtiger Schokolade und dem schwarzen Gold der Steiermark köstliche Gerichte.

