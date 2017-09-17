Koch mit Oliver vom 17.09.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 17.09.2017: Koch mit Oliver vom 17.09.2017
31 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6
Staffelstart! In den nächsten Wochen geht es bei Oliver Hoffinger um die für viele schönste Sache der Welt: Bier! Und dieses wird hier nicht nur getrunken – es wird damit auch gekocht. Wie das geht, zeigt der PULS4 Küchenchef diesmal mit Pils und Lager. Es gibt zart gebratenen Zander in Senfkruste auf warmen Bierkrautsalat, herrlich cremiges „Coq au Pils“-Ragout und danach in knusprigem Bierteig gebackenen Obstsalat.
