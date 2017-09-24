Koch mit Oliver vom 24.09.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 24.09.2017: Koch mit Oliver vom 24.09.2017
29 Min.Folge vom 24.09.2017Ab 6
O’zapft is! Und das nicht nur beim Oktoberfest – auch in der PULS4 Küche dreht sich alles ums flüssige Gold. Diesmal zeigt Oliver Hoffinger mit Bierexperte Fabian wie köstlich Weißbier sein kann, und das auch zum Kochen. Es gibt herzhaften bayrischen Obatzda mit flaumigem Bierbrot und danach herrlich cremiges Bierkäsefondue mit krossen Brezn. Aber auch bei Desserts passt das wunderbare Weizen wie Hut zu Kopf. Die beiden zaubern himmlischen Walsertaler Kaiserschmarrn und das alles natürlich, Bier zuliebe.
