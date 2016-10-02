Koch mit! Oliver vom 02.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 02.10.2016: Koch mit! Oliver vom 02.10.2016
32 Min.Folge vom 02.10.2016Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger zaubert eine massive Hochrippe bei der schon mal locker 10 Leute satt werden und außerdem den größten Selchfleischknödel, den Sie je gesehen haben… Klar, dass er bei so viel Größe eine kleine Unterstützung braucht. Und wer wäre da besser als der Chef himself? Fabian J. Holzer ist der Sendungsverantwortliche von „Koch mit! Oliver“ und darf diesmal nicht nur seinen Senf dazu geben, sondern muss selbst Hand anlegen. Eh klar, dass bei soviel Testosteron am Herd nicht nur sanfte Tönchen fallen. Wer am Ende den Größeren hat? Sehen Sie selbst!
