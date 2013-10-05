Koch mit Oliver
Folge vom 05.10.2013: Karriere mit Lehre- Teil 1
20 Min.Folge vom 05.10.2013Ab 6
Man begegnet ihnen jeden Tag und SIE begegnen einem mit einem Lächeln: Die angehenden Köche und Kellner in Gastronomie und Tourismus! Sie gelten als wahre Glücksbringer! Doch was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Warum sind die heimischen Lehrlinge mittlerweile weltweit gefragt? Oliver Hoffinger blickt hinter die Kulissen der spannender Lehrlingsausbildung.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4