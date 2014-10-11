Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

PULS 4Folge vom 11.10.2014
26 Min.Ab 6

In dieser Folge zaubert PULS 4 Spitzenkoch Oliver Hoffinger tolle Speisen, die sich im steirischen Gesäuse an großer Beliebtheit und Tradition erfreuen. Dabei verwendet unser Spitzenkoch Oliver herzhaftes Wildfleisch und kreiert herrliche Rehpralinen und knuspriges Filet Wellingtion mal anders! 

