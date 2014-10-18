Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 18.10.2014

PULS 4
Folge vom 18.10.2014
Koch mit! Oliver vom 18.10.2014

Koch mit! Oliver vom 18.10.2014Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 18.10.2014: Koch mit! Oliver vom 18.10.2014

27 Min.Folge vom 18.10.2014Ab 6

Das Mostviertel in Niederösterreich überzeugt nicht nur mit seiner großartigen Landschaft, sondern vor allem durch die gschmackigen Früchte die hier wachsen. Herbe Mostbirnen und süß-saure Dirndln werden mit genauso viel Leidenschaft gegessen, wie sie geernet und verarbeitet werden.

