PULS 4Folge vom 17.11.2012
Folge vom 17.11.2012: Leistbarer Luxus!

21 Min.Folge vom 17.11.2012Ab 6

Leistbarer Luxus: Ein kostengünstiges Hauben-Menü für Ihr Zuhause. Gourmet-Speisen die sich jeder leisten kann. Luxus-Küche auf höchstem Niveau, aber zum kleinen Preis. Vorspeise: Gebackenes Kaviar-Ei mit Safran-Karfiol-Püree, Zwischengericht: Pasta mit Trüffelbutter, Hauptspeise: Hüftsteak mit Rotweinsauce, Zucchini-Spießen und Brie-Gratin, Nachspeise: Schokoladen-Marmor-Mousse.

