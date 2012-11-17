Koch mit Oliver
Folge vom 17.11.2012: Leistbarer Luxus!
21 Min.Folge vom 17.11.2012Ab 6
Leistbarer Luxus: Ein kostengünstiges Hauben-Menü für Ihr Zuhause. Gourmet-Speisen die sich jeder leisten kann. Luxus-Küche auf höchstem Niveau, aber zum kleinen Preis. Vorspeise: Gebackenes Kaviar-Ei mit Safran-Karfiol-Püree, Zwischengericht: Pasta mit Trüffelbutter, Hauptspeise: Hüftsteak mit Rotweinsauce, Zucchini-Spießen und Brie-Gratin, Nachspeise: Schokoladen-Marmor-Mousse.
