Koch mit! Oliver vom 20.11.2016
Koch mit Oliver
Folge vom 20.11.2016
29 Min. Ab 6
Haben Sie zu viel Zeit? Wir bestimmt nicht! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schießt kulinarisch aus allen Rohren und ist trotzdem "Fertig in 20 Minuten". Aufgetischt wird eine kräftige spanische Frittata mit würziger Chorizo und aromatischem Manchego-Käse. Als ob das nicht schon genug wäre, zaubert er noch einen saftigen rosa Rostbraten mit knackigem Jungzwiebel-Radicchio Salat und knuspriger Polenta! Auch in "Kochen ist Chefsache" wird das Spiel mit der Zeit nur so g’schupft. Das lukullische Duo ist am Zug – Oliver bekommt wieder Unterstützung von seinem Chef Fabian. Dabei machen sie einer Schupfnudelpfanne mit feuriger Salsiccia die Hölle heiß… oder auch einfach das Pfandl.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4