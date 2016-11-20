Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 20.11.2016

PULS 4Folge vom 20.11.2016
Koch mit! Oliver vom 20.11.2016

Koch mit! Oliver vom 20.11.2016Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 20.11.2016: Koch mit! Oliver vom 20.11.2016

29 Min.Folge vom 20.11.2016Ab 6

Haben Sie zu viel Zeit? Wir bestimmt nicht! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schießt kulinarisch aus allen Rohren und ist trotzdem "Fertig in 20 Minuten". Aufgetischt wird eine kräftige spanische Frittata mit würziger Chorizo und aromatischem Manchego-Käse. Als ob das nicht schon genug wäre, zaubert er noch einen saftigen rosa Rostbraten mit knackigem Jungzwiebel-Radicchio Salat und knuspriger Polenta! Auch in "Kochen ist Chefsache" wird das Spiel mit der Zeit nur so g’schupft. Das lukullische Duo ist am Zug – Oliver bekommt wieder Unterstützung von seinem Chef Fabian. Dabei machen sie einer Schupfnudelpfanne mit feuriger Salsiccia die Hölle heiß… oder auch einfach das Pfandl.

