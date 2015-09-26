Rezept für Wien vom 26.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 26.09.2015: Rezept für Wien vom 26.09.2015
33 Min.Folge vom 26.09.2015Ab 6
Heinz-Christian Strache kocht sein "Rezept für Wien". Auf dem Menü-Plan des FPÖ-Spitzenkandidaten stehen typisch österreichische Speisen: Tafelspitz mit Rösti, Speckfisolen und Apfelkren sowie Frittatensuppe.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 1, Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1: 2016 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4