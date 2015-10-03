Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Rezept für Wien vom 03.10.2015

Koch mit! Oliver - Rezept für Wien" geht mit dem Spitzenkandidaten der SPÖ, Wiens Bürgermeister Michael Häupl in die nächste Runde. Zwei Gänge darf der SPÖ-Spitzenkandidat selbst vorschlagen, ein Gang wird ihm von Oliver Hoffinger vorgegeben. Kommentiert wird das Geschehen wieder vom Kabarettisten und Kurier-Journalisten Dieter Chmelar, der mit Witz und Charme seinen Senf zu den kulinarischen Künsten des Politikers gibt.

