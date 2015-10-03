Rezept für Wien vom 03.10.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 03.10.2015: Rezept für Wien vom 03.10.2015
Folge vom 03.10.2015
Koch mit! Oliver - Rezept für Wien" geht mit dem Spitzenkandidaten der SPÖ, Wiens Bürgermeister Michael Häupl in die nächste Runde. Zwei Gänge darf der SPÖ-Spitzenkandidat selbst vorschlagen, ein Gang wird ihm von Oliver Hoffinger vorgegeben. Kommentiert wird das Geschehen wieder vom Kabarettisten und Kurier-Journalisten Dieter Chmelar, der mit Witz und Charme seinen Senf zu den kulinarischen Künsten des Politikers gibt.
