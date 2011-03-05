Koch mit Oliver
Folge vom 05.03.2011: Einfach luxuriös!
24 Min.Folge vom 05.03.2011Ab 6
Aus simplen Basics edle und stylische Gerichte zaubern! Haubenkoch Oliver Hoffinger zeigt wie das funktioniert. Ein Menü auf höchstem Niveau steht auf der Speisekarte. Die Zutaten dafür sind schlicht und schonen den Geldbeutel.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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