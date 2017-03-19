Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 19.03.2017

PULS 4Folge vom 19.03.2017
34 Min.Folge vom 19.03.2017Ab 6

Woche 7 bei Promi-„Koch dich schlank“ mit gleich zwei Gästen. Mit Wienerlied-Sängerin Charlotte Ludwig zaubert Oliver einen traumhaft saftigen Faschierten Braten mit Gurkensalat. Und danach interpretiert der PULS4 Küchenchef mit Hilfe von Szenefigaro Josef Winkler die klassische Lasagne neu – und zwar zum Schlankschlemmen! Außerdem stellen sich die beiden Schärfeliebhaber Oliver und Fabian der ultimativen Bewährungsprobe: Jamaikanisches Jerk Chicken. Bis einer weint? Ja, diesmal schon…

