PULS 4 vom 21.03.2015
30 Min. Ab 6

Oliver Hoffinger, Zwei-Hauben-Koch und Foodstylist möchte in 15 Wochen 15 Kilo verlieren. Dabei möchte der PULS 4 Koch aber auf nichts verzichten. Bis Jetzt hat er schon 9 Kilo abgenommen. Was wiegt Oliver heute? Und wie wiel er diesmal mit schmackhaften Gerichten die Kilos purzeln lassen?

